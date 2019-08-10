"Мілан" хоче придбати другого українця після Андрія Шевченка

Голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів італійського "Мілана".

За інформацією MilanNews.it, "чорні дияволи" розглядають 20-річного українця в якості заміни для Джанлуїджі Доннарумма, який близький до переходу в ПСЖ.

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Над переїздом італійця в Париж активно працює його агент Міно Райола. Потенційна угода оцінюється в 50 мільйонів євро.

На випадок продажу Доннарумма "россонері" пригледіли трьох можливих кандидатів на його місце. У цей список входять страж воріт "Ювентуса" Маттіа Перін, який відновлюється після травми, а також одноклубники по "Реалу" Кейлор Навас і Андрій Лунін.

Вважається, що подальша доля Луніна в "Реалі" безпосередньо залежить від Наваса – якщо костаріканець залишиться в Мадриді, то Андрій на правах оренди перейде в інший клуб, але в разі від'їзду Наваса Лунін стане другим воротарем "вершкових" і буде підміняти бельгійця Тібо Куртуа.

Спорт 24 писав, що український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".

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