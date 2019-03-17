Мілан – Інтер: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

У неділю, 17 березня, "Мілан" на домашньому полі прийме "Інтер" в рамках 28 туру Серії А. Це знамените Derby della Madonnina або Derby di Milano. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Матч "Мілан" – "Інтер" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 21:25, сам матч розпочнеться о 21:30.

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Дивитися онлайн матч "Мілан" – "Інтер" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

До слова, матч "Мілан" – "Інтер" відбудеться у неділю, 17 березня. Початок зустрічі о 21:30. Відео голів та огляд матчу на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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