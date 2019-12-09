Мілевський і ще три українських гравці "Динамо" залишилися без тренера, який здобув чемпіонство

Чеський тренер Марцел Лічка покинув "Динамо-Брест" після завоювання золотих медалей чемпіонату Білорусі в сезоні 2019 року.

Брестське "Динамо" вирішило не продовжувати контракт з чеським фахівцем Марцелем Лічкою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Клуб дякує Марцелу за виконану роботу і яскравий "золотий" рік. Спасибі за все, Марцеле! Удачі в підкоренні нових вершин", – йдеться в заяві на офіційному сайті "Динамо" Брест.

Додамо, що команду, в якій виступають Артем Мілевський, Олександр Нойок, Олексій Хобленко та Євген Хачеріді, пов'язують з інтересом до екстренера "Динамо" Олександра Хацкевича та колишнього виконувача обов'язків наставника збірної України Юрія Калітвінцева.

Також сам Мілевський дуже зворушливо попрощався зі своїм наставником, написавши в Instagram: "Удачі тобі, мій друже. Хай повторить хтось, те що зробив ти".

Нагадаємо, "Динамо" Брест перемогло в чемпіонаті Білорусі, перервавши гегемонію БАТЕ, який до цього 13 разів поспіль ставав чемпіоном Білорусі.