Містечко Олімпійських ігор у Парижі: як воно виглядатиме

Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі відбудуться у 2024 році, однак готуватися до них у Франції почали заздалегідь. Зокрема місцеві архітектори вже розробили концепт містечка Олімпіади.

Бюро французького архітектора Домініка Перро презентувало генеральний план містечка, яке має поєднати прибережну територію річки Сени, зазначили у виданні ArchDaily.

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У містечку планують збудувати до двох тисяч помешкань для атлетів, а також транспортну систему для громадського транспорту та автомобілів. Після завершення ігор воно використовуватиметься за потребами громади.

Крім цього, біля житла та вздовж берега, французи мають намір створити парки з доріжками та терасами. Сам проект містечка займає 119 тисяч квадратних метрів.

За попередніми даними, його будівництво розпочнуть у 2020 році, а здаватимуть в оренду його приміщення вже з 2025-го.

Дивіться фото: проект містечка Олімпійських ігор у Парижі

Зазначимо, що 32 літні Олімпійські ігри пройдуть у Токіо в 2020 році. Крім японського міста на проведення Олімпіади також претендували Стамбул та Мадрид.