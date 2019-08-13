Моя відставка? Це питання до президента, – Хацкевич після вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / ФК "Динамо"

Тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував гру його команди у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Динамо" не зуміло вдома обіграти бельгійський "Брюгге" та вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів. Тепер команда зіграє у груповому етапі Ліги Європи.

Як це було: "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" та вилетіло з Ліги чемпіонів: відео

Почали гарно, агресивно! І далі грали в цілому непогано. Три голи забили, але індивідуальні помилки у захисті перекреслили всі старання. Ми на 6 перших важливих матчів сезону вибрали 14-15 досвідчених футболістів, які мали дати результат. Вони проявили характер, але не вистачило майстерності. В цьому й моя вина, що команда не дала результат,
– заявив після матчу Хацкевич.

При цьому на питання про те, чи піде він у відставку після того, як "Динамо" не вдалося пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів, заявив, що "це питання до президента клубу".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга чемпіонів Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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