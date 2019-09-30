"Манчестер Юнайтед" розписав бойову нічию з "Арсеналом" у матчі АПЛ: відео голів

"Манчестер Юнайтед" у 7 турі англійської Прем'єр-ліги приймав лондонський "Арсенал". Команди не змогли визначити сильнішого.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1

Гол: Мактоміней, 45 – Обамеянг, 58

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Першу половину гри суперники провели у рівній боротьбі, але найцікавіші події відбулися під кінець тайму.

Спершу "Арсенал" провів дві яскраві атаки: Сака накрутив кількох захисників "червоних" і спробував з близької відстані переграти Давіда де Хеа. Однак, воротар виконав блискучий сейв і не дав супернику забити. Генудзі одразу перехопив м'яч у штрафному майданчику і вистрілив по воротах, але і ця спроба виявилася невдалою.

"Манчестер Юнайтед" не забарився з відповіддю і вже за хвилину відкрив рахунок у матчі. Скотт Мактоміней отримав пас і з-за меж штрафного майданчику завдав ідеальний удар у ліву "дев'ятку" – 1:0.

Відео голу Мактомінея

У другому таймі "канонірам" вдалося відігратися, хоч і арбітру знадобилася допомога VAR.

На 58-й хвилині Обамеянг вискочив один на один з голкіпером і відправив м'яч у ворота. Лайнсмен просигналізував про офсайд, але після наради з VAR арбітр вказав на центр поля – 1:1.

Відео голу Обамеянга

У підсумку, "Арсенал" завдяки нічиїй піднявся на 4 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, а МЮ покращив своє становище лише на 1 сходинку (10 місце).