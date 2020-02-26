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На матчі "Бенфіка" – "Шахтар" очікується неабиякий аншлаг

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Стадіон "Ештадіу да Луш" / Вікіпедія

На матчі-відповіді "Бенфіка" – "Шахтар", який пройде 27 лютого в Ліссабоні у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, очікується близько 45 тисяч уболівальників.

Це трохи менше, ніж в середньому відвідуються матчі "Бенфіки" в чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє телеканал "Футбол 1/2/3".

До теми: Бенфіка – Шахтар: анонс вирішального матчу Ліги Європи

Наприклад, на останній зустрічі з "Брагою" було 59 371 глядачів. Стадіон "Ештадіу да Луш", де пройде матч, розрахований на 65 376 фанів.

Зазначимо, що першу зустріч команд в Харкові, на ОСК "Металіст" відвідали 24 429 глядачів. Матч-відповідь команд відбудеться 27 лютого в Лісабоні, початок – о 22:00.

Онлайн-трансляцію та огляд матчу читайте на сайті Спорт24

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга Європи Шахтар Спорт Футбол
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