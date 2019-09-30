На матчі "Динамо" та "Олександрії" у Лізі Європи призначено арбітрів

112 Читать новость на русском
Йенс Мое
Йенс Мое / bt.dk

Стало відомо, які бригади арбітрів будуть працювати на матчах "Динамо" та "Олександрії" в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи. Свої поєдинки українські клуби зіграють 3-го жовтня.

"Олександрія" у Львові зіграє проти бельгійського "Гента". Поєдинок будуть обслуговувати арбітри з Данії на чолі з Йенсе Мое.

Читайте також: "Шахтар" на матч з "Аталантою" полетів без оборонця і тільки з одним форвардом

Асистентами рефері будуть Еспер Даль та Віктор Скітте. Четвертий рефері Йорген Бурхардт.

Йенс Мое у 2019 році обслуговував матч "Динамо" у Юнацькій Лізі УЄФА проти "Ювентуса". З іншими українськими командами рефері не перетинався.

Виїзний поєдинок "Динамо" проти швейцарського "Лугано" довірили арбітрам з Франції. Головним суддею гри буде Карім Абед.

Асистенти рефері – Міді Рамуне та Бенжамен Пажес. Четвертий рефері – Флоран Батта.

Карім Абед ніколи не працював на матчах українських клубів. Для Каріма Абеда це перший матч групового етапу Ліги Європи, на якому він буде головним арбітром.

"Олександрія" та "Динамо" зіграють 3-го жовтня. Початок матчу "Олександрія" – "Гент" о 19:55. Поєдинок "Лугано" – "Динамо" розпочнеться о 22:00.

blog_ava
Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
сьогодні
26817
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Олександрія Ліга Європи Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
сьогодні 00:04 "Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
967
Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
29 вересня 18:27 Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
4747
"Шальке" здолав "Лейпциг", "Баварія" – лідер: результати та відео голів 6 туру Бундесліги
29 вересня 22:05 "Шальке" здолав "Лейпциг", "Баварія" – лідер: результати та відео голів 6 туру Бундесліги
294
Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
29 вересня 20:52 Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
6611
Українського легкоатлета на чемпіонаті світу вивезли зі стадіону в інвалідному візку
29 вересня 16:50 Українського легкоатлета на чемпіонаті світу вивезли зі стадіону в інвалідному візку
1459
Новини
Більше новин
Залиште відгук