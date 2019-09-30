На матчі "Динамо" та "Олександрії" у Лізі Європи призначено арбітрів

Стало відомо, які бригади арбітрів будуть працювати на матчах "Динамо" та "Олександрії" в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи. Свої поєдинки українські клуби зіграють 3-го жовтня.

"Олександрія" у Львові зіграє проти бельгійського "Гента". Поєдинок будуть обслуговувати арбітри з Данії на чолі з Йенсе Мое.

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Асистентами рефері будуть Еспер Даль та Віктор Скітте. Четвертий рефері Йорген Бурхардт.

Йенс Мое у 2019 році обслуговував матч "Динамо" у Юнацькій Лізі УЄФА проти "Ювентуса". З іншими українськими командами рефері не перетинався.

Виїзний поєдинок "Динамо" проти швейцарського "Лугано" довірили арбітрам з Франції. Головним суддею гри буде Карім Абед.

Асистенти рефері – Міді Рамуне та Бенжамен Пажес. Четвертий рефері – Флоран Батта.

Карім Абед ніколи не працював на матчах українських клубів. Для Каріма Абеда це перший матч групового етапу Ліги Європи, на якому він буде головним арбітром.

"Олександрія" та "Динамо" зіграють 3-го жовтня. Початок матчу "Олександрія" – "Гент" о 19:55. Поєдинок "Лугано" – "Динамо" розпочнеться о 22:00.