На турнірі ММА в Москві сталася масова бійка між глядачами і спортсменами – відео

26 січня на турнірі зі змішаних єдиноборств під назвою "Колізей" в Москві відбулася масова бійка між глядачами та спортсменами.

На кадрах, знятих з октагону, видно глядачів, які б'ються один з одним. Багато хто бере в руки стільці і замахується ними. Деякі від сильних ударів падають на підлогу. Лунають крики і вимоги припинити бійку.

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Масова бійка на турнірі MMA в Москві: дивіться відео

Подробиці про подію розповів Павло Муртазін – тренер в клубі бойових мистецтв "Вітязь" з міста Ногінськ. Його підопічні брали участь в московському турнірі:

Ще до початку масової бійки були всілякі провокації, суперечки з суддями в коридорах, штовхання, спортсмени не могли просто до октагону дійти. Все це було забезпечено глядачами, яких закликали постійно організатори до порядку, але вони ігнорували.

Учасниками і глядачами турніру переважно були уродженці Середньої Азії. Повідомляється, що вони "ініціювали конфлікт, в ході якого користуючись чисельною перевагою зробили групові напади на спортсменів клубу "Вітязь-Ногінськ".