Наполі – Арсенал: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Лондонський "Арсенал" та італійське "Наполі" склали одну з найсильніших чвертьфінальних пар Ліги Європи. У Неаполі команди визначать, хто з них гратиме у півфіналі.

Прогноз на матч "Наполі" – "Арсенал"

У першому матчі впевнену перемогу святкували футболісти лондонського клубу. "Арсенал" переміг 2:0, хоча заслужив на 3-4 голи. Водночас неаполітанський клуб не продемонстрував, завдяки чому може здолати англійський клуб.

Читайте також: Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео

Однак списувати з рахунків італійців аж ніяк не варто. У 2013 році на груповій стадії команди обмінялися перемогами з рахунком 2:0, тому цілком очевидно, що для "Наполі" ще нічого не втрачено.

Прогноз від Фаворит Спорт

Букмекери вірять, що в основний час "Наполі" має хороші шанси перемогти гостей з туманного Альбіону. На їх перемогу за підсумком 90 хвилин коефіцієнт – 1,66. А ось шанси пройти у півфінал в італійців значно менші – коефіцієнт 4,15.

Нічия цілком комфортний результат для "Арсеналу". Такий підсумок італійсько-англійського протистояння букмекери оцінили коефіцієнтом 4,15.

Завдяки впевненій домашній перемозі "Арсенал" є фаворитом протистояння. Їх прохід до 1/2 фіналу оцінили коефіцієнтом 1,24. Натомість на перемогу "канонірів" в основний час на стадіоні "Сан-Паоло" дають коефіцієнт 4,85.

Прогноз від Pari Match

Букмекери цієї компанії не вірять, що "Арсеналу" вдасться здолати "Наполі" на виїзді. Перемогу "гармашів" в Італії в основний час букмекери оцінили коефіцієнтом 4,90. А ось нічию, яка є прийнятним результатом для гостей, оцінили в 4,40. На перемогу "Наполі" – 1,66

Щоб перевести матч в овертайм "Наполі" необхідно забити мінімум два голи та зберегти власні ворота недоторканими. Коефіцієнт на ТБ 2,5 – 2,28. Аналогічний результат на користь англійців – 7,20.

Читайте також: "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео

Прогноз від Winline

"Наполі" надзвичайно важливо перемогти "Арсенал" із сухим рахунком. У Winline на такий результат дають коефіцієнт 3,06. Якщо ж італійці переможуть, але пропустять гол – 1,33.

Також букмекери не вірять, що "Наполі" вдасться перевести гру в овертайм. Для цього потрібно перемогти 2:0. Коефіцієнт на такий розвиток поєдинку – 7,37. Якщо ж команди не зіграють два додаткові тайми по 15 хвилин – 1,06. Коефіцієнт на серію пенальті – 10.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram