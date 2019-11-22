Наші спортсмени досягають результатів завдяки українському характеру, – Світоліна

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Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася своєю думкою про те, як українці домагаються успіхів у спорті в скромних економічних умовах.

У інтерв'ю телеканалу "1+1" Еліна також розповіла, як почала займатися тенісом.

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У мене сім'я дуже спортивна. Брату старшому було дев'ять років, і коли я почала займатися, сім'я вже була в тенісі. Весь час проводили з ним, мені теж хотілося якоїсь уваги, тому вихід був тільки один: іти на корт і тренуватися. Це мене мотивувало в той час. Брат займався професійним тенісом, зараз – тренер.

Чому українські спортсмени досягають результатів у не найкращих економічних умовах? Це український характер, я б сказала, сильний і стрімкий. Тому ми і добиваємося наших завдань на характері, тому що всі прекрасно бачать, що тренувальні бази, де тренуємося ми, атлети, знаходяться в поганому стані,
– сказала Світоліна.

Спорт24 писав, що Еліна Світоліна оголосила про створення благодійного фонду Elina Svitolina Foundation. Благодійний фонд Світоліної заручився підтримкою організації Bush Tennis Center, яким керують колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора.

У 2019 році Світоліна увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток туру по заробленим призовим у цьому сезоні. Українка заробила рекордні для себе 6 126 335 долара. Еліна завершила сезон на шостому місці в рейтингу WTA.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна
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