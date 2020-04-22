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Натуралізований гравець збірної України хоче повернутися в Бразилію

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Жуніор Мораес / Getty Images

Форвард "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес розповів про можливе повернення в бразильський "Сантос" і про те, як переживає карантин.

Жуніор Мораес у інтерв'ю diariodopeixe.com.br розповів, що сумує за бразильським футболом.

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Я сумую за грою в Бразилії. Не думаю, що я відмінно грав за "Сантос". Я не був тоді добре підготовлений. Думаю, було б цікаво повернутися.

Ми дійсно переживаємо дуже сумний і важкий час. Я залишився вдома, використовую час, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю, це добре на карантині. Я можу насолоджуватися спілкуванням з дружиною і дітьми, і мені це подобається. Ми тренуємося вдома під керівництвом тренера клубу з фітнесу через відеозв'язок. Клуб завжди дає вказівки і повідомляє нам новини,
– сказав Мораес.

Сезон в Україні і Бразилії, як і в переважній більшості країн світу, призупинено через пандемію коронавірусу.

  • Влітку 2012 року Жуніор Мораес перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо".
  • Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бразилія Збірна України з футболу Жуніор Мораес Футбол
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