Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24

20-ий тур чемпіонату України виявився не надто багатим на голи. На дванадцять команд – лише одинадцять голів. При цьому що два з них – з пенальті.

Та тур не обійшовся і без красивих голів. Футболісти намагалися продемонструвати індивідуальну майстерність, а команди – комбінації.

Читайте також: Вимучена перемога "Шахтаря", втрата "Динамо", львівське дербі: головні підсумки 20-го туру УПЛ

Пропонуємо читачам Спорт24 обрати найкращий гол 20-го туру УПЛ. До участі в голосуванні не долучені два голи з пенальті (Марлоса за "Шахтар" та Вакуленка за "Арсенал-Київ"), а також автогол Мегреміча у матчі "Карпати" – "Львів".

Проголосувати можна за гол Кендзьори, Буяльського (обоє "Динамо"), Картушова ("Десна"), Сіласа, Громова, Караваєва (усі – "Зоря"), Зубкова ("Маріуполь") чи Банади ("Олександрія").

Голосування за найкращий гол 20-го туру УПЛ

Примітка. Якщо відео у голосуванні не відкривається, його можна переглянути на YouTube