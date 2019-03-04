Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24

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Караваєв святкує гол у ворота "Ворскли"
Караваєв святкує гол у ворота "Ворскли" / Фото Дмитра Смольєнко

20-ий тур чемпіонату України виявився не надто багатим на голи. На дванадцять команд – лише одинадцять голів. При цьому що два з них – з пенальті.

Та тур не обійшовся і без красивих голів. Футболісти намагалися продемонструвати індивідуальну майстерність, а команди – комбінації.

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Пропонуємо читачам Спорт24 обрати найкращий гол 20-го туру УПЛ. До участі в голосуванні не долучені два голи з пенальті (Марлоса за "Шахтар" та Вакуленка за "Арсенал-Київ"), а також автогол Мегреміча у матчі "Карпати" – "Львів".

Проголосувати можна за гол Кендзьори, Буяльського (обоє "Динамо"), Картушова ("Десна"), Сіласа, Громова, Караваєва (усі – "Зоря"), Зубкова ("Маріуполь") чи Банади ("Олександрія").

Голосування за найкращий гол 20-го туру УПЛ
Примітка. Якщо відео у голосуванні не відкривається, його можна переглянути на YouTube

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Зоря ФК Десна ФК Маріуполь ФК Олександрія
Джерело: 24 Канал
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