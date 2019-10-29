Альпініст із Непалу Нірмал Пуржа встановив світовий рекорд, підкоривши 14 вершин за 189 днів

Альпініст із Непалу Нірмал Пуржа підкорив 14 найвищих гір світу за 189 днів. Відтак він встановив світовий рекорд по найшвидшому підкоренню цих вершин.

На першу гору у списку – Анпурна в Непалі – альпініст піднявся 23 квітня 2019 року. Останню вершину він покорив 29 жовтня. Це була гора Шишипанга у Тибеті. Саме з нею і виникли проблеми. Китайський уряд довго не давав дозвіл на її підкорення, тож просити допомогу зі встановлення рекорду довелося непальській владі, пише Associated Press.

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З 14 найвищих гір світу 8 розташовуються в Непалі, 5 у Пакистані та одна у Тибеті. В Непалі він піднявся на гору Аннапурна 23 квітня, на гору Дхаулагірі 12 травня, на гору Канченджунга 15 травня, на Еверест 22 травня, на гору Лхоце 22 травня, на гору Макалу 24 травня і на гору Манаслу 27 вересня. У Пакистані він піднявся на гору Нанга Парбат 3 липня, гору Гашербрум 1 15 липня, гору Гашербрум 2 18 липня, гору К2 24 липня та гору Широкий пік 26 липня. У Китаї він підняв масштаб на гору Чо Ю 23 вересня, і аж 29 жовтня – на гору Шишапангма.

“MISSION ACHIEVED !” says @nimsdai from the summit of #Shishapangma #14peaks7months #History



At 8:58 hrs local time, Nims and his team reached the summit of Shisha Pangma. Team Members includes: Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa and Gesman Tamang.#BremontProjectPossible pic.twitter.com/PeYUVQ7RnL — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) October 29, 2019

Тож на підкорення 14 найвищих гір у нього пішло 189 днів. Тепер це є новим рекордом. Попередній рекорд із найшвидшого підкорення усіх вершин у 2013 році встановив Кім Чан Хо із Південної Кореї. Він зробив це за 7 років 10 місяців та 6 днів.

Варто додати, що 36-річний непалець Нірмал Пурджа з 2003 року служив у британській армії, але покинув її на початку 2019 року, щоб почати найшвидше підкорення гір.