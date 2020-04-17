Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смерті
Помер легендарний футболіст "Лідса" та збірної Англії Норман Хантер. Видатний футболіст помер на 77 році життя. Причина смерті – коронавірус.
Сумну звістку повідомив офіційний сайт "Лідса", який виступає в другій за значущістю лізі Англії.
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Хантер минулого тижня був госпіталізований через коронавірус. Врятувати його життя медикам не вдалося.
Хантер вже другий чемпіон світу-1966 у складі збірної Англії, який помер за минулі 7 днів. У неділю не стало Пітера Бонетті.
Коротка біографія Хантера
Норман Хантер народився у Гейтсхеді й приєднався до "Лідса" у 16-річному віці.
Футболіст виступав на позиції центрального оборонця. У "Лідсі" він провів 15 сезонів і здобув 2 чемпіонства.
Також він грав за "Брістоль Сіті" та "Барнслі". За підсумками сезону 1973/74 Хантера назвали найкращим гравцем Англії.
У 1966 році виграв чемпіонат світу у складі збірної Англії.
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