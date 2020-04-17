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Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смерті

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Помер чемпіон світу з футболу Хантер / leedsunited.com

Помер легендарний футболіст "Лідса" та збірної Англії Норман Хантер. Видатний футболіст помер на 77 році життя. Причина смерті – коронавірус.

Сумну звістку повідомив офіційний сайт "Лідса", який виступає в другій за значущістю лізі Англії.

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Хантер минулого тижня був госпіталізований через коронавірус. Врятувати його життя медикам не вдалося.

Хантер вже другий чемпіон світу-1966 у складі збірної Англії, який помер за минулі 7 днів. У неділю не стало Пітера Бонетті.

Коротка біографія Хантера

Норман Хантер народився у Гейтсхеді й приєднався до "Лідса" у 16-річному віці.

Футболіст виступав на позиції центрального оборонця. У "Лідсі" він провів 15 сезонів і здобув 2 чемпіонства.

Також він грав за "Брістоль Сіті" та "Барнслі". За підсумками сезону 1973/74 Хантера назвали найкращим гравцем Англії.

У 1966 році виграв чемпіонат світу у складі збірної Англії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Втрати
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