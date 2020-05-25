Новим президентом "Чорноморця" стане одіозний "регіонал"

Бізнесмен і депутат Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський стане новим власником одеського "Чорноморця".

Про це повідомив український спортивний журналіст Олег Ящук. Після того, як стало відомо про продаж на аукціоні клубного стадіону в Одесі, він написав у соціальних мережах.

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Від кількох футбольних людей чув, що новим власником "Чорноморця" стане Вадим Новинський, експрезидент "Севастополя". І за стадіон взявся зі своїми партнерами, і за клуб візьметься. Борги погасять, і дуже можливо, що ми побачимо новий амбітний проєкт в Одесі,

– написав Ящук.

Що відомо про Вадима Новинського?

Вадим Новинський – російський і український підприємець, громадський діяч, меценат. Входить до числа найбагатших людей України. Народний депутат Верховної Ради кількох скликань, входив у "Партію регіонів" і "Опозиційний блок".



Був представником України в ПАРЄ. Бізнес-партнер Ріната Ахметова. Основний власник "Смарт-груп", власник блокуючого пакету металургійного холдингу "Метінвест" і багатьох інших активів. З 2010-го по 2014 рік був почесним президентом ФК "Севастополь".

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