Новим президентом "Чорноморця" стане одіозний "регіонал"
Бізнесмен і депутат Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський стане новим власником одеського "Чорноморця".
Про це повідомив український спортивний журналіст Олег Ящук. Після того, як стало відомо про продаж на аукціоні клубного стадіону в Одесі, він написав у соціальних мережах.
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Від кількох футбольних людей чув, що новим власником "Чорноморця" стане Вадим Новинський, експрезидент "Севастополя". І за стадіон взявся зі своїми партнерами, і за клуб візьметься. Борги погасять, і дуже можливо, що ми побачимо новий амбітний проєкт в Одесі,
– написав Ящук.
Що відомо про Вадима Новинського?
Вадим Новинський – російський і український підприємець, громадський діяч, меценат. Входить до числа найбагатших людей України. Народний депутат Верховної Ради кількох скликань, входив у "Партію регіонів" і "Опозиційний блок".
Був представником України в ПАРЄ. Бізнес-партнер Ріната Ахметова. Основний власник "Смарт-груп", власник блокуючого пакету металургійного холдингу "Метінвест" і багатьох інших активів. З 2010-го по 2014 рік був почесним президентом ФК "Севастополь".
Продаж стадіону "Чорноморець": головне
- 22 травня відбувся черговий аукціон з продажу одеського стадіону "Чорноморець". Футбольну арену вдалося продати із 17-й спроби. Стадіон, який належав Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), вдалося продати невідомій американській компанії.
- Окрім арени, у їх власність перейдуть офісні приміщення, фітнес-центр, ресторани, готель та підземний паркінг.
- За інформацією "ТаТоТаке", стадіон продали за 5 мільйонів доларів (139 млн мільйонів гривень).
- Журналісти інформують, що стартовою ціною стадіону були 1,1 мільярда гривень. У березні 2020 року ціна впала до 10 мільйонів доларів, а в травні ще нижче.
- Американська компанія вже внесла 10% від загальної вартості. Наразі не повідомляється, для чого американці придбали стадіон.