"Олімпік" має значні проблеми перед матчем з "Динамо"

У суботу, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє проти донецького "Олімпіка" матч чемпіонату. Гості перед цим матчем зіштовхнулися з рядом труднощів.

Варто нагадати, що і "Динамо", і "Олімпік" перед цим матчем покинули тренери. Олександр Хацкевич був звільнений з "Динамо" через те, що не зумів вивести киян у груповий етап ліги чемпіонів. Його замінив Олексій Михайличенко.

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Натомість Жуліо Сезар був звільнений після чотирьох поспіль поразок в УПЛ. На його місце прийшов Ігор Климовський, який вже очолював "Олімпік" минулого сезону. Та перед матчем з "Динамо" наставник "Олімпіка" зіштовхнувся з проблемою – браком виконавців.

"У мене в наявності всього 14 футболістів. З них і доведеться обирати стартовий склад. Оберу найякісніших виконавців, які зможуть зіграти в захисті. Оскільки, найімовірніше, ми проведемо весь матч в обороні. Але, звичайно, постараємося контратакувати", – заявив Ігор Климовський в ефірі каналу "Футбол 1/2".

Варто нагадати, що гравці "Олімпіка" отримали чотири червоні картки за чотири стартові тури.