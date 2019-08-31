Олімпік – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У 6-у турі чемпіонату України лідер турнірної таблиці "Шахтар" на виїзді зіграє проти "Олімпіка". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в донецькому дербі.

Олімпік – Шахтар прогноз на матч

Якщо в попередньому турі "Шахтар" легко й прогнозовано знищив "Маріуполь", то "Олімпік" сенсаційно відібрав очки в "Динамо". Тепер футболісти "Олімпіка" спробують зупинити ще одного гранда українського футболу в донецькому дербі.

"Шахтар" до поєдинку з "Олімпіком" підходить у статусі лідера чемпіонату, адже "гірники" виграли всі свої матчі. У свою чергу "олімпійці" – аутсайдери ліги.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтар" явний фаворит, хоча й грає на виїзді. Шосту поспіль перемогу підопічних Луїша Каштру букмекери оцінили коефіцієнтом 1,14. А ось на перемогу господарів поля фахівці дають коефіцієнт 21.

Нічия в матчі, на думку букмекерів, більш реальна, аніж перемога "Олімпіка". Її фахівці Фаворит Спорт оцінили коефіцієнтом 8.

Прогноз Pari Match

Остання офіційна гра між клубами відбулася 2-го грудня 2019 року. Тоді клуби розписали результативну нічию 2:2. Коефіцієнт на те, що "Олімпік" не програє і ТБ 2,5 – коефіцієнт 14.

У тому матчі саме "Шахтар" відігрався у компенсований час. Коефіцієнт на те, що перший гол у грі заб'ють господарі – 4,90. Якщо ж це зроблять "гірники" – 1,15.

Прогноз 1xbet

Коефіцієнт на те, що поєдинок у Києві завершиться результативною нічиє 2:2 – 34. Восени 2018 року "Шахтар" зумів перемогти "Олімпік" з рахунком 3:2. На такий результат фахівці дають коефіцієнт 31.

"Олімпік" ніколи не перемагав "Шахтар". Здебільшого "олімпійцям" вдавалося вирвати нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на такий рахунок у матчі – 15.

Матч 6-го туру чемпіонату України "Олімпік" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 1-го вересня. Початок гри – о 17:00.