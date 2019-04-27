"Олімпік" у драматичному матчі вирвав перемогу в "Карпат": відео голів

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Олімпік – Карпати відео голів
Олімпік – Карпати відео голів

У суботу, 27 квітня, у рамках 26 туру української Прем'єр-ліги донецький "Олімпік" переграв львівські "Карпати".

Олімпік – Карпати 3:2
Голи: Г. Пасіч, 9, Дегтярьов, 83, Матар, 84 – Ді Франко, 36, Понде, 54

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Господарі швидко відкрили рахунок – вже на 9-й хвилині Євген Пасіч отримав розрізний пас у штрафний майданчик та ударом з гострого кута вразив дальній кут воріт Кучинського. "Леви" відповіли під завісу тайму – Онгла відібрав м'яч у Снурніцина та покотив на Ді Франко, який розстріляв порожні ворота.

У другому таймі "Карпати" вийшли вперед. На 54-й хвилині комбінація Ді Франко – Гуцуляк – Понде завершилась влучним ударом останнього в дотик. Кринський був безсилим. Втім, під завісу матчу "Олімпік "відігрався – Дегтярьов на 83-й хвилині замкнув скидку Євгена Пасіча.

І тут же "Олімпік" забив третій гол. "Карпати" розіграли з центру поля і втратили м'яч. Той же Пасіч справа навісив на Матара Дійє, який шокував львів'ян.

Відставка В'ячеслава Шевчука з посади головного тренера "Олімпіка" вплинула на донеччан більш, ніж позитивно. Донеччани в матчі 25 туру УПЛ добули другу перемогу поспіль, після "Арсенала "взявши ще три очки в грі з "Карпатами".

Відео голів та огляд матчу Олімпік – Карпати

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати ФК Олімпік УПЛ
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