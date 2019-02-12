Олімпійський чемпіон Лондона-2012 раптово помер у віці 30 років

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Помер Максиміліан Райнельт
Помер Максиміліан Райнельт / I. Fassbender

Олімпійський чемпіон 2012 року з академічного веслування у складі вісімки Максиміліан Райнельт раптово помер у віці 30 років.

Причина смерті спортсмена не називається. Про це повідомляє офіційний сайт олімпійської збірної Німеччини.

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Повідомляється, що Максиміліану стало погано під час лижної прогулянки на біговій трасі. Медики допомогти не змогли. Смерть настала на висоті Олімпійського пагорба.

Окрім олімпійської медалі, Райнельт також має в своєму активі два золота чемпіонатів світу і три золота чемпіонатів Європи.

Максиміліан Райнельт завершив спортивну кар'єру в 2016 році, щоб зосередитися на завершенні медичної освіти. На початку 2019 року Райнельт став лікарем збірної Німеччини з веслування U23 і вже на наступному тижні повинен був супроводжувати команду в тренувальному таборі в Мекіненце (Іспанія).

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Теги: Спорт Олімпіада-2012 Веслування
Джерело: 24 Канал
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