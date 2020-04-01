"Пацієнти вмирали переді мною": ексбоєць UFC шокував подробицями про коронавірус у США
Боєць UFC Філіп Новер, після завершення професійної кар'єри пішов працювати за фахом в один з госпіталів Нью-Йорка, допомагаючи боротися з коронавірусом.
Зараз колишній боєць працює у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії, на які щодня збільшується навантаження у зв'язку з виявленням нових випадків зараження смертельним вірусом COVID-19.
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"За лічені дні і тижні все перевернулося з ніг на голову. Нью-Йорк не був готовий до цього. Особливо це стосується засобів індивідуального захисту: маски, халати і так далі. Спочатку було багато проблем із забезпеченням медичного персоналу. Тільки минулого тижня ми отримали досить тестів, щоб проводити тестування в лікарні.
Пацієнти вмирали переді мною, хапаючи ротом повітря. Я більше не хочу бачити це. Перш за все, ми повинні захистити здоров'я суспільства. Ми професіонали, ми ризикуємо щодня. Я бачив колег і друзів, які заразилися вірусом. Деякі з них не знаходяться в критичному стані на даний момент,
– розповів Новер в інтерв'ю MMAFighting.
- Свого часу Філіп Новер вважався перспективним бійцем і удостоювався порівняння з молодим Жоржем Сен-П'єром. Але стати зіркою UFC йому так і не вдалося. Він завершив професійну кар'єру з рекордом з 11 перемог і 8 поразок.
- В США найбільша кількість хворих коронавірусом у світі – 164 610! Кількість смертей, станом на 31 березня, – 3 170.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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