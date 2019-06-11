Паулу Фонсека офіційно очолив "Рому"

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Паулу Фонсека очолив "Рому"
Паулу Фонсека очолив "Рому"

У вівторок, 11 червня, Паулу Фонсека офіційно покинув донецький "Шахтар" і очолив італійську "Рому".

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

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46-річний португалець приступить до виконання обов'язків на початку сезону 2019/20. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один.

З "гірниками" Фонсека зробив 3 золотих дубля. За ці роки "Шахтар" виграв 3 чемпіонські титули, 3 рази здобував кубок України і став володарем Суперкубка України.

Паулу йде непереможеним: разом з ним "Шахтар" виграв всі кубкові зустрічі і протягом 29-ти матчів не поступався в чемпіонаті. Всього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо, Паулу! Главный тренер покидает «Шахтер» после трех сезонов в клубе. ⠀ Вместе с командой Паулу Фонсека провел 139 матчей, трижды становился чемпионом Украины, трижды завоевал Кубок и один раз выиграл Суперкубок. ⠀ ФК «Шахтер» благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед! ⠀ Thank you, Paulo! The manager leaves #Shakhtar after spending three seasons with the club. ⠀ Together with the team, Paulo #Fonseca has had 139 games, winning three Ukrainian League titles and raising three domestic Cups and one Super Cup. ⠀ FC Shakhtar thanks Paulo Fonseca and his coaching staff for their excellent work. We wish them every success in their further career, more outstanding achievements, and great victories! ⠀ Дякуємо, Паулу! Головний тренер залишає «Шахтар» після трьох сезонів у клубі. ⠀ Разом із командою Паулу #Фонсека провів 139 матчів, тричі ставав чемпіоном України, тричі завоював Кубок та одного разу виграв Суперкубок. ⠀ ФК «Шахтар» дякує Паулу Фонсеці та його тренерському штабу за чудову роботу. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових яскравих досягнень і великих перемог!

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Теги: Новини Спорту Футбол Шахтар Спорт
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