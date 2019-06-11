Паулу Фонсека офіційно очолив "Рому"

У вівторок, 11 червня, Паулу Фонсека офіційно покинув донецький "Шахтар" і очолив італійську "Рому".

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

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46-річний португалець приступить до виконання обов'язків на початку сезону 2019/20. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один.

З "гірниками" Фонсека зробив 3 золотих дубля. За ці роки "Шахтар" виграв 3 чемпіонські титули, 3 рази здобував кубок України і став володарем Суперкубка України.

Паулу йде непереможеним: разом з ним "Шахтар" виграв всі кубкові зустрічі і протягом 29-ти матчів не поступався в чемпіонаті. Всього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.

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