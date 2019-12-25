Підозрюваний у вживанні допінгу Бєсєдін показав, як відпочиває на Карибах – фото

Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін опублікував в Instagram фото зі свого сімейного відпочинку в Домініканській Республіці.

Схоже, що футболіст не звертає увагу на інформацію про допінг-скандал, і разом з родиною відпочиває у Домініканській республіці.

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Артем Бєсєдін відпочиває з родиною на Карибах: фото

Що відомо про ситуацію Бєсєдіна?

Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. У найближчі дні повинна визначитися дата слухання справи.