Підозрюваний у вживанні допінгу Бєсєдін показав, як відпочиває на Карибах – фото
Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін опублікував в Instagram фото зі свого сімейного відпочинку в Домініканській Республіці.
Схоже, що футболіст не звертає увагу на інформацію про допінг-скандал, і разом з родиною відпочиває у Домініканській республіці.
Читайте також: Бєсєдін провалив допінг-тест: що у нього виявили та на скільки його можуть дискваліфікувати
Артем Бєсєдін відпочиває з родиною на Карибах: фото
Що відомо про ситуацію Бєсєдіна?
Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. У найближчі дні повинна визначитися дата слухання справи.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Влада перетворює нас на посміховисько, – тренер збірної України з художньої гімнастикисьогодні , 08:16
-
Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році24 грудня , 19:00
-
Марина Бех-Романчук: про харчування, забобони, хобі, готовність ризикувати, мрії та цілі24 грудня , 17:02
Коментарі