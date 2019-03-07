"Порту" в додатковий час переміг "Рому": відео

Португальський "Порту" зумів перемогти італійську "Рому" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Дракони" на власному полі в додатковий час дотиснули непоступливих італійців.

Порту – Рома 3:1

Голи: Соарес, 26, Марега, 53, Теллес, 117 (пен.) – Де Россі, 37 (пен.)

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У Римі футболістам "Роми" вдалося здобути перемогу 2:1, однак це слизький результат, який залишав "Порту" шанси в матчі-відповіді. Стартові хвилини матчу в Порту господарі розпочали надзвичайно агресивно й мали декілька нагод, щоб відкрити рахунок. Однак на заваді був воротар "вовків" Ольсен, який декілька разів виручив партнерів.

У середині першого тайму численні атаки "драконів" таки завершилися голом. Після пасу Мареги гол на свій рахунок записав Соарес. Арбітр матчу Джюнейт Чакір взяв паузу, щоб переконатися, що гол був "чистий" і через деякий час зарахував його – 1:0.

Відео голу Соареса

Швидкий гол дещо заспокоїв португальців, які віддали ініціативу "римлянам". І вже на 37 хвилині італійці покарали господарів поля. Едер Мілітан порушив правила у власному штрафному – пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Де Россі.

Відео голу Де Россі

Уже на старті другого тайму "Порту" вдалося відновити паритет у протистоянні та вийти вперед у рахунку в матчі. Марега, який взяв участь у першому голі, замкнув подачу Хесуса Корони – 2:1 на користь "драконів" та 3:3 в протистоянні.

Відео голу Мареги

Після цього впродовж другого тайму гравці "Порту" мали декілька хороших нагод вирвати перемогу, однак не зуміли реалізувати свою перевагу. Не надто яскраво атакували "вовки", які за увесь тайм не зуміли жодного разу поцілити у ствір воріт Ікера Касільяса. Таким чином основний час закінчився перемогою 2:1 господарів і на глядачів чекав додатковий час.

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На 112 хвилині міг вивести "Рому" у чвертьфінал Едін Джеко. Боснієць вийшов віч-на-віч з Касільясом і перекинув іспанця. Однак оборонці "драконів" підстрахували свого голкіпера. А вже через 3 хвилини футболісти "Роми" поплатилися за марнотратство. Рефері призначив сумнівний пенальті за фол Флоренці у власному штрафному майданчику. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Теллес – 3:1.

До завершення матчу залишалося надто мало часу й "Рома" просто не встигла відігратися. Таким чином двоматчеве протистояння завершилося з рахунком 4:3 на корисить "Порту", який став четвертою командою, яка пройшла в 1/4 фіналу.

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