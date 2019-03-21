Португалія – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

У п'ятницю, 22 березня, в Лісабоні відбудеться стартовий матч кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 між збірними Португалії та України. Букмекери визначили фаворита у цьому протистоянні.

Португалія є фаворитом цієї зустрічі. У перемозі чинних чемпіонів Європи не сумнівається жоден букмекер. Більше шансів, що Кріштіану Роналду оформить у цьому матчі дубль, аніж збірна України виграє або хоча б зіграє у нічию.

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William Hill

У прогнозі британських букмекерів перемога збірної Португалії оцінена коефіцієнтом 1,38. На те, що переможе збірна України – 9,00. Нічия у матчі – 4,50.

Гол Кріштіану Роналду у цьому матчі – 1,65. На те, що португалець оформить дубль чи більше – 4,33. Для прикладу, серед гравців збірної України забити має найбільше шансів вже колишній бразилець Жуніор Мораес – 4,20. Гол Романа Яремчука – 4,50.

PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу збірної Португалії з коефіцієнтом 1,41. Перемога українців – 8,90. Нічия у цьому матчі – 4,60.

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Фаворит спорт

Найбільший коефіцієнт на перемогу України виставили у "Фаворит спорт" – 9,50. перемога португальців в них отримала коефіцієнт 1,40. Нічия – 4,50.

Щодо авторів голів, то на результативний удар Роналду – 1,55. В українців найбільше шансів має Яремчук – 3,20.

10bet

Вони виставили найнижчий коефіцієнт на перемогу збірної України – 7,75. У той час як на збірну Португалії майже без змін – 1,36. Нічия у матчі – 4,35.

При цьому ставка на те, що Португалія заб'є хоча б один гол у цьому матчі, має дуже малий коефіцієнт. "Тотал Португалія більше 0,5" – 1,11. А "тотал Португалія більше 1,5" – 1,66. Щодо українців, то "тотал Україна більше 0,5" – 2,05.

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Нагадаємо, матч Португалія – Україна відбудеться у п'ятницю, 22 березня. Початок о 21:45. Це буде перший матч цих команд у відборі на Євро-2020. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.