Португалія – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

217 Читать новость на русском
Португалія - Україна прогноз, ставки букмекерів на матч відбору на Євро-2020
Португалія – Україна прогноз букмекерів

У п'ятницю, 22 березня, в Лісабоні відбудеться стартовий матч кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 між збірними Португалії та України. Букмекери визначили фаворита у цьому протистоянні.

Португалія є фаворитом цієї зустрічі. У перемозі чинних чемпіонів Європи не сумнівається жоден букмекер. Більше шансів, що Кріштіану Роналду оформить у цьому матчі дубль, аніж збірна України виграє або хоча б зіграє у нічию.

Читайте також: Роналду пожертвував "Ювентусом" заради матчу з Україною: як це вплине на гру в Лісабоні

William Hill

У прогнозі британських букмекерів перемога збірної Португалії оцінена коефіцієнтом 1,38. На те, що переможе збірна України – 9,00. Нічия у матчі – 4,50.

Гол Кріштіану Роналду у цьому матчі – 1,65. На те, що португалець оформить дубль чи більше  – 4,33. Для прикладу, серед гравців збірної України забити має найбільше шансів вже колишній бразилець Жуніор Мораес – 4,20. Гол Романа Яремчука – 4,50.

PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу збірної Португалії з коефіцієнтом 1,41. Перемога українців – 8,90. Нічия у цьому матчі – 4,60.

Читайте також: На матчі Португалія – Україна очікується справжній аншлаг

Фаворит спорт

Найбільший коефіцієнт на перемогу України виставили у "Фаворит спорт" – 9,50. перемога португальців в них отримала коефіцієнт 1,40. Нічия – 4,50.

Щодо авторів голів, то на результативний удар Роналду – 1,55. В українців найбільше шансів має Яремчук – 3,20. 

10bet

Вони виставили найнижчий коефіцієнт на перемогу збірної України – 7,75. У той час як на збірну Португалії майже без змін – 1,36. Нічия у матчі – 4,35.

При цьому ставка на те, що Португалія заб'є хоча б один гол у цьому матчі, має дуже малий коефіцієнт. "Тотал Португалія більше 0,5" – 1,11. А "тотал Португалія більше 1,5" – 1,66. Щодо українців, то "тотал Україна більше 0,5" – 2,05.

Читайте також: Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань

Нагадаємо, матч Португалія – Україна відбудеться у п'ятницю, 22 березня. Початок о 21:45. Це буде перший матч цих команд у відборі на Євро-2020. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.

blog_ava
80 сантиметрів і 39 кандидатів: як виглядатиме бюлетень для президентських виборів, – фото
сьогодні
8247
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Португалія Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
сьогодні 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
351
Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
сьогодні 14:16 Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
1428
Коноплянка кумедно потролив Маліновського в туалеті: відео
сьогодні 12:10 Коноплянка кумедно потролив Маліновського в туалеті: відео
833
Українська тенісистка показала як набиває м'яч і попросилася в "Динамо", їй відповів Вербіч
сьогодні 11:42 Українська тенісистка показала як набиває м'яч і попросилася в "Динамо", їй відповів Вербіч
480
Сербія зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі: відео голів
сьогодні 10:11 Сербія зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі: відео голів
201
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук