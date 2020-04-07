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Правила поведінки від зірок українського футболу для вболівальників під час карантину

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УАФ / Скріншот 24 каналу

Керівники Української асоціації футболу, гравці, тренери та персонал національної, жіночої, футзальної і кіберфутбольної збірних країни звернулися до фанатів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Основний заклик ролику – "Залишайся вдома". Футбольні зірки закликали людей дотримуватись основних правил поведінки при пандемії.

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Правила карантину

  • регулярно та ретельно мити руки з милом;
  • не торкатись брудними руками обличчя;
  • уникати місць скупчення людей;
  • мінімальна дистанція – 1,5 метра;
  • термічно обробляти продукти;
  • не їсти сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця;
  • уникайте контакту з людьми, які мали ознаки захворювання;
  • уникати контакту з тваринами;
  • стежте за водним балансом організму. 

У відео взяли участь: Андрій П'ятов, Ольга Овдійчук, Данило Сікан, Євген Коноплянка, Олександр Шовковський, Тетяна Романенко, Яна Калініна, Валерій Бондар, Михайло Мудрик, лікар і шеф-кухар збірної, футзаліст Микола Микитюк, менеджер кіберфутбольної збірної, а також керівники УАФ Юрій Запісоцький та Андрій Павелко.

Звернення УАФ з приводу COVID-19

Додамо. що станом на ранок, 7 квітня, в Україні виявлено 1462 випадків захворювань на коронавірус, із них 45 осіб померли та 28 осіб одужали.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Футбол Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Спорту
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