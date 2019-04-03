Представник ФФУ знову відвідає штаб-квартиру УЄФА по справі Мораеса

Генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький 3-4 квітня здійснить другий за останній час візит в УЄФА.

Запісоцький вдруге полетить до Ньйона в штаб-квартиру УЄФА для вирішення ситуації з натуралізацією Жуніора Мораєса, повідомляє "Динамоманія".

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Перший візит Запісоцького в штаб-квартиру УЄФА в Ньйоні відбувся 28 березня і його пов'язували з так званою "справою Мораеса".

Раніше Юрій Запісоцький висловив упевненість, що справа Мораеса закінчиться на користь України і команда Шевченка уникне технічних поразок.

Що трапилося з натуралізацією Мораеса?

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.



Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

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