Президент "Динамо" Суркіс розповів про урізання зарплати футболістам

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію із зарплатами футболістів під час пандемії коронавірусу. Наразі чемпіонат України з футболу призупинений.

В інтерв'ю "Великому футболу" Суркіс заявив, що зробить все, щоб "Динамо" та український футбол продовжили існувати.

До теми Перший клуб в Україні скоротив зарплати футболістам

"Ми з партнерами, брат трохи допомагає, зробимо все, щоб у нас футбол, у всякому разі "Динамо", продовжував існувати", – сказав Суркіс.

За його словами, "Динамо", як і інші клуби, отримало офіційний лист від ФІФА з рекомендаціями щодо перегляду зарплат гравців.

"Він (лист, – Спорт24) про те, що можна сідати і на час карантину домовлятися зі своїми футболістами про зниження зарплат. Чи то 50%, чи то 30%, чи то чи 70%. Я зв'яжуся зі своїми колегами, президентами клубів, ми порадимося, як вони. Щоб не було такого – когось ламати через коліно. Будемо приймати рішення", – заявив президент "Динамо".

Суркіс переконує, якби чемпіонат закрився на один місяць, то питання зарплат не порушувалося.

"Як я бачу, що це ще місяця півтора-два. Отримали лист, що можна порушувати ці питання. Ми як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку", – резюмував Суркіс.

Нещодавно видання Tribuna.com повідомило, що "Динамо" обговорило з гравцями скорочення зарплат на час паузи в чемпіонаті.

Наразі обговорюється скорочення виплати за березень на невеликий відсоток, а за квітень – до половини.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.