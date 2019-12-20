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Президент УПЛ Грімм заявив, що покине свою посаду

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Томас Грімм / 112.ua

Президент Української Прем'єр-Ліги Томас Грімм не буде переобиратися на пост глави УПЛ. Про це заявив сам швейцарський глава УПЛ.

Томас Грімм, який очолив УПЛ у квітні 2018 року, заявив, що 6 квітня 2020 року прем'єр-ліга отримає нового президента.

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Знаю, що моя каденція закінчується 5 квітня. Заявив, що не буду переобиратися. 6 квітня УПЛ отримає нового президента,
– цитує Грімма Tribuna.com.

За інформацією Sport Arena, із сезону 2019/2020 обов'язок оплати роботи Грімма перейшла від Української асоціації футболу до клубів УПЛ.

Вони оплатили роботу президента до кінця 2019 року, а рішення про продовження виплат у 2020 році ще не прийнято.

Якщо клуби приймуть рішення не платити зарплату Грімму, він може покинути свій пост достроково.

За інформацією ЗМІ, в Україні Грімм отримує зарплатню у розмірі 20 тисяч євро на місяць, або 240 тисяч євро на рік. Швейцарець приїздить в Україну лише раз на три тижні та лише на три дні.

Головним претендентом на пост президента вважається колишній віцепрезидент львівського "Руху" Олександр Шевченко.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
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