Промоутер відмовляється організувати титульний бій за участі Ломаченка: названо причину
Промоутер британського боксера Люка Кемпбелла Едді Хірн не підтримує ідею організації бою за титул WBC для його клієнта і володаря поясів WBO і WBA Василя Ломаченка.
Хірн вважає, що Кемпбелл, який днями кинув виклик Ломаченку, повинен битися за вакантний пояс і тільки згодом з Ломаченком.
Читайте також: Команда непереможного росіянина вимагає бій проти Ломаченка
Подивіться на ситуацію з Люком Кемпбеллом. Він повинен битися за титул WBC. На цьому тижні він повинен бути затверджений для бою з Майкі Гарсією, але той, очевидно, залишить титул вакантним. Боб Арум (Промоутер Ломаченка, – Спорт24) хоче звести Кемпбелла з Ломаченком за вакантний титул WBC.
Що б ви зробили, прийняли бій або побилися б за вакантний титул, а потім зійшлися б в об'єднавчому бою з Ломаченком? Прийняли б подвійний гонорар зараз або, взявши вакантний титул, побилися б за чотириразовий гонорар в бою за звання абсолютного чемпіона? У його ситуації, коли йому залишилося близько 10 поєдинків у спорті, він повинен битися за вакантний титул. Якщо Ломаченко поб'є Коммі (Річард Коммі, чемпіон IBF, – Спорт24), то буде бій за абсолютного чемпіона. Це величезний поєдинок,
– цитує Хірна vRINGe.
Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу. Після перемоги над Кроллою Ломаченко викликав на бій Майкі Гарсію.
Водночас промоутер українця впевнений, що Василь проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Також українець може зустрітися з Річардо Коммі. Боксери мали провести поєдинок у квітні, але представник Гани травмувався.
Та наступний поєдинок Ломаченка відбудеться не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих. Та три тижні Ломаченко буде змушений проходити у гіпсі, тож зможе боксувати лише у вересні.
Вибір редакції
-
Українські хокеїсти повторили 20-річний антирекорд і ганебно програли німцямсьогодні , 20:34
-
На базі "Динамо" помітили зіркового екс-футболіста "Манчестер Сіті" та "Барселони": фотосьогодні , 17:25
-
Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновськийсьогодні , 14:01