Промоутер відмовляється організувати титульний бій за участі Ломаченка: названо причину

Промоутер британського боксера Люка Кемпбелла Едді Хірн не підтримує ідею організації бою за титул WBC для його клієнта і володаря поясів WBO і WBA Василя Ломаченка.

Хірн вважає, що Кемпбелл, який днями кинув виклик Ломаченку, повинен битися за вакантний пояс і тільки згодом з Ломаченком.

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Подивіться на ситуацію з Люком Кемпбеллом. Він повинен битися за титул WBC. На цьому тижні він повинен бути затверджений для бою з Майкі Гарсією, але той, очевидно, залишить титул вакантним. Боб Арум (Промоутер Ломаченка, – Спорт24) хоче звести Кемпбелла з Ломаченком за вакантний титул WBC.

Що б ви зробили, прийняли бій або побилися б за вакантний титул, а потім зійшлися б в об'єднавчому бою з Ломаченком? Прийняли б подвійний гонорар зараз або, взявши вакантний титул, побилися б за чотириразовий гонорар в бою за звання абсолютного чемпіона? У його ситуації, коли йому залишилося близько 10 поєдинків у спорті, він повинен битися за вакантний титул. Якщо Ломаченко поб'є Коммі (Річард Коммі, чемпіон IBF, – Спорт24), то буде бій за абсолютного чемпіона. Це величезний поєдинок,

– цитує Хірна vRINGe.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу . Після перемоги над Кроллою Ломаченко викликав на бій Майкі Гарсію.

Водночас промоутер українця впевнений, що Василь проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Також українець може зустрітися з Річардо Коммі. Боксери мали провести поєдинок у квітні, але представник Гани травмувався.

Та наступний поєдинок Ломаченка відбудеться не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку . Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих . Та три тижні Ломаченко буде змушений проходити у гіпсі, тож зможе боксувати лише у вересні.

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