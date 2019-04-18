Промоутер відмовляється організувати титульний бій за участі Ломаченка: названо причину

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Промоутер британського боксера Люка Кемпбелла Едді Хірн не підтримує ідею організації бою за титул WBC для його клієнта і володаря поясів WBO і WBA Василя Ломаченка.

Хірн вважає, що Кемпбелл, який днями кинув виклик Ломаченку, повинен битися за вакантний пояс і тільки згодом з Ломаченком.

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Подивіться на ситуацію з Люком Кемпбеллом. Він повинен битися за титул WBC. На цьому тижні він повинен бути затверджений для бою з Майкі Гарсією, але той, очевидно, залишить титул вакантним. Боб Арум (Промоутер Ломаченка, – Спорт24) хоче звести Кемпбелла з Ломаченком за вакантний титул WBC.

Що б ви зробили, прийняли бій або побилися б за вакантний титул, а потім зійшлися б в об'єднавчому бою з Ломаченком? Прийняли б подвійний гонорар зараз або, взявши вакантний титул, побилися б за чотириразовий гонорар в бою за звання абсолютного чемпіона? У його ситуації, коли йому залишилося близько 10 поєдинків у спорті, він повинен битися за вакантний титул. Якщо Ломаченко поб'є Коммі (Річард Коммі, чемпіон IBF, – Спорт24), то буде бій за абсолютного чемпіона. Це величезний поєдинок,
– цитує Хірна vRINGe.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу. Після перемоги над Кроллою Ломаченко викликав на бій Майкі Гарсію.

Водночас промоутер українця впевнений, що Василь проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Також українець може зустрітися з Річардо Коммі. Боксери мали провести поєдинок у квітні, але представник Гани травмувався.

Та наступний поєдинок Ломаченка відбудеться не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих. Та три тижні Ломаченко буде змушений проходити у гіпсі, тож зможе боксувати лише у вересні.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Василь Ломаченко
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