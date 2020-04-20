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Пропав зірковий футболіст "Андерлехта": гравець не виходить на зв'язок з кінця березня

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Пропав Самір Насрі / Anderlecht

Французький півзахисник бельгійського футбольного клубу "Андерлехт" Самір Насрі пропав в ОАЕ під час пандемії коронавірусу.

Клуб не може знайти свого футболіста, який не виходив на зв'язок останні кілька тижнів. Француз також проігнорував вказівки команди про звіт про підтримку спортивної форми, повідомляє La Dernière Heure.

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Француз вилетів в ОАЕ і більше не виходив на зв'язок. Також футболіст припинив активність в Instagram. Останній запис у соціальній мережі Насрі опублікував 1 квітня.

Контракт футболіста з "Андерлехтом" розрахований до літа 2020 року і, швидше за все, продовжений не буде.

Раніше Насрі захищав кольори таких клубів, як "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Севілья", "Антальяспор", "Вест Хем". У поточному сезоні чемпіонату Бельгії за "Андерлехт" він провів 7 матчів і забив 1 гол.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Бельгія
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