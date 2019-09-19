Пятов – один з найкращих голкіперів у світі, – Гвардіола

У середу, 18 вересня, "Шахтар" поступився "Манчестер Сіті" в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:3).

Результату поєдинку прокоментував наставник "містян" Хосеп Гвардіола.

Огляд матчу: "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" у першому матчі Ліги чемпіонів: відео

Чи задоволений я? Так, ми зіграли добре. Ліга чемпіонів – це турнір найсильніших команд. Якщо я можу бути чимось незадоволений, то це 10-15 хвилинами в другому таймі, коли ми могли гру достроково завершити. Але ми і так перемогли. Рухаємося далі,

– сказав Гвардіола на прес-конференції.

Також після матчу наставник "містян" розсипався у компліментах голкіперу "гірників" Андрію Пятову:

Пятов – один із найкращих воротарів. Чудово читає гру і вчасно страхує захисників. Часто, коли ми виконуємо проникаючий пас, Пятов заздалегідь це бачить та діє на виході як останній захисник і вибиває м'яч. Забагато компліментів на адресу "Шахтаря"? Ми бачили на полі Тайсона – чудовий дриблер. Як він пробирався між нашими лініями, взаємодіяв з Марлосом? Чудово.

У наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" 1 жовтня вдома прийматиме загребське "Динамо". В цей же день "Шахтар" на виїзді зіграє з "Аталантою".