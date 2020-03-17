Ракіцький та Ордець залишилися без роботи: чемпіонат Росії зупинили через коронавірус

Чемпіонат Росії з футболу призупинено через пандемію коронавірусу як мінімум до 10 квітня – це значить, що будуть перенесені матчі 23-го і 24 турів Прем'єр-ліги.

Після 22-х турів в турнірній таблиці лідирує "Зеніт", слідом за ним йдуть "Локомотив" і "Краснодар".

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Зазначимо, що у Вищій лізі чемпіонату Росії виступає п'ять українських футболістів – найдорожчим є Ярослав Ракіцький, який оцінюється в 10 мільйонів євро. Також в Росії грають Олег Данченко, Іван Ордець, Денис Кулаков і Олександр Каплієнко.

Додамо, що на цих вихідних проходили ігри в Україні, Білорусі, Росії, Туреччині, Угорщині та Сербії. Це останні європейські чемпіонати, які ще офіційно не зупинені.

Додамо, що в Іспанії помер 21-літній футболісь Франціско Гарсія. Він став наймолодшим, хто помер через коронавірус в Іспанії. Це перша смерть, яка зафіксована серед футболістів чоловіків.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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