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Реал – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Реал – Манчестер Сіті дивитися онлайн / bykvu.com

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Манчестер Сіті" в середу, 26 лютого, можна буде переглянути і в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

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Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє "Медіа група Україна". куди входять канали "Футбол 1/2/3". Саме канал "Футбол 2" і покаже цей матч. Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Варто нагадати, що канали "Футбол 1" та "Футбол 2" пропали в більшості кабельних мереж в Україні.

До слова: Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникли з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися

Дивитися матч Ліги чемпіонів "Реал" – "Манчестер Сіті" можна онлайн на платформі Oll.tv. Та варто відзначити, що доступ до показів матчів платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент на канали "Футбол 1/2/3" коштують від 109 гривень на місяць. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "Суперспорт", куди також входить канал Setanta Sport, яка транслює матчі АПЛ, а також НБА, НХЛ та Формулу-1.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Новини Спорту Футбол Спорт Манчестер Сіті Реал
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