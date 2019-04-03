Російський воротар пропустив курйозну шайбу в НХЛ: відео
Голкіпер "Коламбус Блю-Джекетс" Сергій Бобровський в матчі з "Бостоном" пропустив курйозну шайбу. Вона влетіла у його ворота від спини.
Під час атаки шайба спочатку зависла у повітрі, а згодом опустилася на сітку ззовні. Вже звідти шайба відлетіла у ворота. При цьому закотилася вона у ворота по спині російського воротаря. Весь цей час Сергій Бобровський не міг зрозуміти, де перебуває шайба.
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Відео курйозного голу
"Коламбус" програв цей матч "Бостону" 2:6.
Джерело: 24 Канал
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