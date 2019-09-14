"Александрия" уверенно победила "Днепр-1": видео

"Александрия" и "Днепр-1" встретились в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Уверенную победу удалось одержать хозяевам, которые нанесли днепрянам первое поражение на выезде.

Александрия – Днепр-1 2:0

Голы: Довгий, 54, Ситало, 77

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Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу принимал новичка УПЛ "Днепр-1" в матче 7-го тура. До этой игры "Александрия" набрала 9 очков, что на один балл больше, чем у днепрян.

В первом тайме на футбольном поле полностью доминировала "Александрия", которая не позволила гостям нанести по своим воротам ни одного удара. Зато подопечные Владимира Шарана создали несколько моментов у ворот "Днепра-1".

В частности, в середине тайма Довгого никто не держал при подаче в штрафную, тот пробил, но не попал в угол ворот. Еще через несколько минут Шастал навесил в штрафную, Третьяков мощно пробил, но Юрчук отбил удар и каркас ворот выручил гостей.

На старте второго тайма "Александрия" сразу создала острый момент: Мирошниченко вывел Шастала на ударную позицию, но тот ударил мимо мяча. После этого партнер Шастала все же пробил по воротам, но Юрчук парировал удар. На 54 минуте давление хозяев все же привело к голу. После подачи в штрафную Лопиренок серьезно ошибся, обуздав мяч для соперника. Довгий ошибкой воспользовался и переправил мяч в сетку – 1:0.

Свой первый полумомент "Днепр-1" имел на 60 минуте. Кулиш замыкал прострел в штрафную, но не сумел освободиться от опеки защитника, поэтому удар оказался неудачным. "Александрия" продолжала доминировать и хозяева удвоили преимущество. На 77 минуте Ситало в пределах штрафной площадки легко обыграл днепрян и вколотил мяч в сетку ворот.

"Днепр-1" так и не смог забить хотя бы гол престижа и потерпел третье поражение в чемпионате. "Александрия" благодаря победе с 12 очками поднялась на второе место в турнирной таблице.

Александрия – Днепр-1: видеообзор матча