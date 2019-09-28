"Александрия" всухую победила ФК "Львов" и поднялась на второе место в УПЛ: видео

"Александрия" в субботу, 28 сентября, уверенно победила ФК "Львов" в матче 9 тура УПЛ.

Александрия – Львов 2:0

Голы: Банада, 36, Безбородко, 90+2

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Первый шаг к победе "Александрия" сделала на 36-й минуте – Лучкевич сделал отличный проход по правому флангу и сделал идеальную передачу на пустые ворота для Банады.

Перед финальным свистком подопечные Владимира Шарана в контратаке поставили точку в матче. Третьяков создал момент для Безбородко, а тот в касание отправил мяч в ближний угол.

В итоге, победив ФК "Львов", "Александрия" поднялась на второе место в турнирной таблице. Теперь в активе команды Шарана 16 баллов. Что касается "Львова", то они с шестью пунктами располагаются на 11 позиции.

Александрия – Львов: видеообзор матча