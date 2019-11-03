"Александрия" уверенно одолела "Мариуполь", который играл вдесятером

В 13 туре УПЛ "Александрия" на домашнем поле принимала "Мариуполь" в рамках 13 тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился уверенной победой хозяев.

Александрия – Мариуполь 3:1

Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 58, Корниенко, 69 (авт) – Чурко, 71

Удаление: Быков, 32 (Мариуполь)

Нереализованный пенальти: Гречишкин, 29 (Александрия)

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Матч между "Александрией" и "Мариуполем" начался довольно спокойно, пока на 28-й минуте азовцы не заработали пенальти в собственные ворота. Гречишкин выполнил острую подачу с левого фланга, мяч в суматохе возле ворот гостей попал в руку Быкову. Защитник "Мариуполя" получил желтую и рефери тут же назначил 11-метровый.

Однако Гальчук вытащил удар Гречишкина под правую стойку. Вратарь перевел удар на угловой и счет остался неизменным – 0:0.

За несколько минут гости встречи остались в меньшинстве: Алексей Быков не успевал за верховым мячом и врезался прямо в голову Лучкевичу, за что получил прямую красную карточку.

"Горожане" только во втором тайме смогли воплотить свое преимущество. Сначала Мирошниченко отдал мяч в лицевую Ковальца, тот прострелил, а Безбородько опередил защитника и пробил мимо Гальчука – 1:0. А уже через 3 минуты сам Ковалец удвоил счет в матче: Лучкевич отдал параллельно линии штрафной на Кирилла, который пробил низом с 21 метров под штангу ворот.

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На 69-й минуте счет в матче стал разгромным. Бабогло замыкал подачу с углового, Гальчук в тяжелом прыжке вытащил, но мяч от Корниенко отскочил за линию ворот. К сожалению для наставника "Мариуполя" – гол в свои ворота.

Правда, через несколько минут приазовцы 1 мяч отыграли. Корниенко выполнил подачу слева, Мишнев замыкал ближнюю, но после его удара головой мяч попал в перекладину. Мяч удачно отскочил на Чурко, который с нескольких метров отправил снаряд в цель – 3:1.

В итоге, "Александрия" получила важные 3 очка и занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" с 16 пунктами идет шестым.