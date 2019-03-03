"Александрия" на последних минутах вырвала ничью у "Мариуполя": видео

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Александрия – Мариуполь: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Александрия – Мариуполь: видео голов

"Александрия" в рамках 20 тура украинской Премьер-лиги сыграла вничью с "Мариуполем" на домашнем поле.

Александрия – Мариуполь 1:1
Гол: Банада, 90+1 – Зубков, 14

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Гости поля забили первый мяч в этой встрече на 14 минуте, когда Зубков мастерски разобрался с центральными защитниками соперника после длинной передачи верхом от Федорчука, пробив в результате под опорную ногу Панькиву – 0:1.

Смотрите видео Александра Зубкова в ворота Александрии:

 

В течение первого тайма азовцы могли несколько раз увеличить счет в матче, но мастерская игра вратаря "горожан" не дала этого сделать.

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Во второй половину встречи "Александрия" активнее заиграла, но пробить плотную оборону "Мариуполя" смогла только под конец игры. На 90+1 Полярус мягко подал на дальнюю штангу, а Банада, наконец, смог пробить Худжамова – 1:1.

Смотрите видео гола Евгения Банады в ворота Мариуполя

В итоге, "Мариуполь" получил важное очко и поднялся на 5 место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" занимает 3 строчку и имеет комфортное преимущество над "Зарей", которая идет 4-й (6 очков).

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Теги: Спорт ФК Александрия ФК Мариуполь УПЛ Футбол Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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