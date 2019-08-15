Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь: пилот перед тем перевозил спортивные команды РФ

Вблизи Москвы совершил аварийную посадку самолет Boeing А321 "Уральских авиалиний". Он летел из Москвы в оккупированный Симферополь. Но был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле.

Первым пилотом самолета был Дамир Юсупов. Именно он в ручном режиме совершил аварийную посадку. Все 234 человека на борту остались живы, только некоторые получили повреждения.

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Дамир Юсупов

Юсупов начал учиться на пилота после 30 лет. До этого он был муниципальным юристом в Сызрани. Юсупов еще в возрасте 32 лет поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, которое окончил с отличием. А в 2013 году он тоже с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации – и сразу после этого был принят на работу в "Уральские авиалинии". В 2018-м Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению «аэронавигация».

Юсупов водит самолеты Airbus A320, 319, 321, летал по России, в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Возил чартерными спецрейсами хоккейную команду "Ак Барс" и футбольную команду "Рубин", а также сборную России по фигурному катанию.