Баскетболист "Барселоны" поможет сборной Украины в матчах против Черногории и Словении

Центровой испанской "Барселоны" Артем Пустовой все же присоединится в ряды национальной сборной Украины на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2019 против Черногории (22 февраля) и Словении (25 февраля).

Клуб Пустового сначала не отпускал украинца в ряды сборной. Но в итоге пошел навстречу Федерации баскетбола Украины и игроку, позволив ему присоединиться к лагерю национальной команды.

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В четверг, 21 февраля, "Барселона" нашего центрового в домашнем матче Евролиги играет дома против "Басконии". И сразу после игры Пустовой отправится в ряды сборной Украины, которая сыграет матч против Словении в пятницу, 22 февраля.

Бигмен принял участие в 6 матчах текущего отбора на ЧМ-2019, в которых набирал 5,0 очка, делал 2,8 подбора и 1,2 передачи в среднем за 14,3 минуты на площадке в майке сборной Украины.