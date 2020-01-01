Белодед очаровала новогодней фотографией с папой: трогательное фото

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала фото с папой и одновременно своим тренером Геннадием Белодедом.

Такой традиции украинская спортсменка придерживается уже несколько лет.

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Каждое 31 декабря Белодед публикует черно-белое фото со своим папой в кимоно и подводит итоги года.

В 2019 Дарья защитила свой титул чемпионки мира по дзюдо, который она завоевала в прошлом году. Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

Как и каждый год я публикую фото с моим папой в традиции дзюдо. Что я могу сказать, 2019 год был сложным для меня, но самое важное то, что в конце года я счастлива! Спасибо всем людям, которые были со мной и поддерживали, это очень много значит для меня. Я надеюсь, 2020 год будет добрым ко мне и принесет мне яркие моменты!

– написала под фото Белодед.

Родители Белодед – также спортсмены, они и стали ее тренерами. Папа Геннадий – дважды чемпион Европы. Он гордится, что дочь его переплюнула. Однако, по его словам, когда-то противился такому выбору Дарьи – мол, единоборства не для девушек.

Когда Дарье было три года, родители отдали ее на художественную гимнастику, однако уже в шесть лет она сама пришла на дзюдо.

Предыдущие фото Белодед с папой: