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Белодед очаровала новогодней фотографией с папой: трогательное фото

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Дарья Белодед / Инстаграм

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала фото с папой и одновременно своим тренером Геннадием Белодедом.

Такой традиции украинская спортсменка придерживается уже несколько лет.

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Каждое 31 декабря Белодед публикует черно-белое фото со своим папой в кимоно и подводит итоги года.

В 2019 Дарья защитила свой титул чемпионки мира по дзюдо, который она завоевала в прошлом году. Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

Как и каждый год я публикую фото с моим папой в традиции дзюдо. Что я могу сказать, 2019 год был сложным для меня, но самое важное то, что в конце года я счастлива! Спасибо всем людям, которые были со мной и поддерживали, это очень много значит для меня. Я надеюсь, 2020 год будет добрым ко мне и принесет мне яркие моменты!
– написала под фото Белодед.

Родители Белодед – также спортсмены, они и стали ее тренерами. Папа Геннадий – дважды чемпион Европы. Он гордится, что дочь его переплюнула. Однако, по его словам, когда-то противился такому выбору Дарьи – мол, единоборства не для девушек.

Когда Дарье было три года, родители отдали ее на художественную гимнастику, однако уже в шесть лет она сама пришла на дзюдо.

Предыдущие фото Белодед с папой:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditional New Year’s training with my dad The outgoing year was incredible and unusual for me ! There were a lot of good moments that will remain in my memory forever, there were bad moments, which I will also always remember. But despite everything, summing up, I can confidently say that this year brought me a lot of happiness and joy! Thank God for everything that I have today! Thanks to my parents and close people for being always with me in joy and in sorrow! The support of my family is my main motivation and strength️ Good bye 2018, I hope that 2019 will be successful for me and will make me happy️ #happynewyear #goodbye2018 #thanksforall #adidascombatsports #heretocreate #adidasjudo

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Новогодние праздники Дзюдо Дария Билодид
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