Беринчик жестко ответил на вопрос о переходе к американскому промоутеру

Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) заявил, что не уйдет из К2 Promotion, несмотря на разговоры об интересе к нему со стороны американских промоутеров.

После главной в карьере победы над японцем Нихио Аракавой (32-7-2, 18 КО) украинец опроверг информацию о переезде в США и начало сотрудничества с одной из крупнейших американских промоутерских компаний.

Вы видели, в каком образе Беринчик вышел на ринг против японца Аракавы?

Сейчас все готовы, когда я четыре года пропахал, большую работу проделал. Сейчас немного осталось до боя за чемпионский титул. Теперь уже все включились, хотят. Надо было раньше включаться, но это стоит денег, больших денег. У меня контракт К2 Promotions,

– цитирует слова Беринчика страница WWFC в Facebook.

Спорт 24 писал, что Денис Беринчик подтвердил, что его целью является бой с чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко.

В то же время промоутер Беринчика уже делал заявление относительно боя его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе.

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