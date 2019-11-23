Богатыри. Стронгмен-шоу: Зрелищное соревнование за звание победителя чемпионата мира
В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 23 ноября – в Хусте прошли квалификационные соревнования чемпионата мира в весовой категории до 110 килограммов. Уже второй раз это престижное международное соревнование состоялось в закарпатском городе.
За звание самого сильного человека соревновался 31 спортсмен из девяти стран, среди них 12 украинцев.
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Первым упражнением был "таер флип". Атлеты должны на скорость за шесть оборотов перебросить покрышку весом 300 килограммов.
Александр Кочергин и Ференц Варга выполняют упражнение
Самым ловким в этом соревновании стал спортмен из Польши Марцин Сендвицкий. Он выполнил это упражнение за 23,31 секунды и получил 31 балл от судей.
Результаты после первого упражнения
Второе упражнение турнира – "лог-лифт". Богатыри должны были поднять бревно весом 120 килограммов, зафиксировать и продержать над головой одну секунду.
Роман Грицеляк, Алексей Мальцев поднимают бревно
В этом соревновании победил украинский атлет Александр Кочергин, который выполнил девять подъемов. По сумме баллов двух соревнований он занял первое место в турнирной таблице.
Результаты после второго упражнения
Какие еще упражнения выполнили спортсмены, кто из них смог квалифицироваться и пройти в финал – смотрите в видео программы.
В следующей серии вас ждут решающие финальные соревнования за титул чемпиона мира.