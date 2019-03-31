Британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковым мусором: видео
Британские синхронистки Кейт Шортман и Изабель Торп решили привлечь внимание к проблемам загрязнения океанов пластиком. Поэтому свое выступление провели в бассейне, заполненном мусором.
На такую идею девушек подтолкнули представители молодежного форума The Big Bang Fair 2019. Они предложили синхронисткам выступить в бассейне, заполненном мусором. Об этом сообщает World Economic Forum.
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Таким образом Кейт Шортман и Изабель Торп привлекли внимание общественности к проблеме загрязнения воды. В том числе к восьми миллионам тонн пластика, которые ежегодно попадают в океан и серьезно влияют на флору и фауну в нем.
Эту же программу, но уже без посторонних предметов в бассейне британки покажут в июле на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.