Британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковым мусором: видео

Британские синхронистки Кейт Шортман и Изабель Торп решили привлечь внимание к проблемам загрязнения океанов пластиком. Поэтому свое выступление провели в бассейне, заполненном мусором.

На такую идею девушек подтолкнули представители молодежного форума The Big Bang Fair 2019. Они предложили синхронисткам выступить в бассейне, заполненном мусором. Об этом сообщает World Economic Forum.

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Таким образом Кейт Шортман и Изабель Торп привлекли внимание общественности к проблеме загрязнения воды. В том числе к восьми миллионам тонн пластика, которые ежегодно попадают в океан и серьезно влияют на флору и фауну в нем.

The yearly amount of plastic waste in the ocean is set to double by 2030.



Learn more about ocean plastics: https://t.co/HteMZPCQfl #plastic #environment pic.twitter.com/RBE0lcEkf2 — World Economic Forum (@wef) 28 березня 2019 р.

Эту же программу, но уже без посторонних предметов в бассейне британки покажут в июле на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.