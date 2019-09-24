Бурде сделают операцию, еще два основных игрока "Динамо" пропустят игру с "Мариуполем"

Киевское "Динамо" перед матчем против "Мариуполя" в рамках четвертого тура чемпионата Украины претерпело кадровых потерь. В последнем матче против "Ворсклы" травмировался Никита Бурда.

Главный врач "Динамо" Леонид Мироном рассказал, что Бурде сделают операцию, а его сроки восстановления пока неизвестны.

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Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему нужно диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава.

Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата,

– цитирует Миронова сайт "Динамо".

На матч в Мариуполь не поедет Виталий Миколенко, которому тренерский штаб решил дать отдохнуть.

Травмирован опорник Кадири, у которого мышечная травма. Он еще две недели будет лечиться, после чего начнется физическую реабилитацию.

Поединок "Мариуполь" – "Динамо" состоится в среду, 24 сентября. Это перенесенный матч 4-го тура УПЛ.