Бывший соперник Владимира Кличко борется за жизнь, у него обнаружили коронавирус

52-летний американский экс-боксер супертяжелого дивизиона Деррик Джефферсон заразился коронавирусом и был немедленно госпитализирован.

Об этом сообщил The Ring его сын.

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На данный момент Деррик находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как известно, в марте 2001 года Джефферсон получил право оспорить чемпионский титул в супертяжелом весе в бою против украинца Владимира Кличко. Однако составить конкуренцию чемпиону американец не смог, проиграв нокаутом во 2-м раунде.

После этого шансов стать чемпионом мира до завершения карьеры в 2005-м у американца больше не было.

В целом на профессиональном ринге Джефферсон провел 33 поединка. На его счету 28 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Владимир Кличко – Деррик Джефферсон видео боя

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