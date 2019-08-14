Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича

2 июня 2017 года Александр Хацкевич возглавил киевское "Динамо". 14 августа 2019 года он был отправлен в отставку. Под его руководством "Динамо" выиграло два трофея. Но так ни разу не сыграло в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Причиной для отставки Хацкевича стал вылет "Динамо" из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевляне на этой стадии уступили "Брюгге" по сумме двух матчей.

Следовательно, белорусский специалист стал первым тренером в истории "Динамо", который трижды подряд не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов. В 2017 году он проиграл двухматчевую дуэль швейцарскому "Янг Бойз". В 2018 году — голландскому "Аяксу". И вот и в 2019 году — бельгийскому "Брюгге".

При этом матч против "Брюгге" для Хацкевича был юбилейным — 30-м в еврокубках во главе "Динамо". За это время он одержал 11 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Разница мячей 44:43.

Не лучше ситуация и в чемпионате. "Динамо" ни разу так и не сумело выиграть УПЛ или Кубок Украины. Поэтому пришлось дважды довольствоваться победами в матче за Суперкубок Украины. При этом в чемпионате киевлянам удавалось навязывать борьбу "горнякам" в личных встречах. С момента назначения Хацкевича "Динамо" сыграло с "Шахтером" 14 раз. И выиграло 6 раз. Зато проиграло в четырех матчах. Еще одна игра в Кубке закончилась вничью, но "Шахтер" победил в серии пенальти.

Однако "Динамо" теряло очки в неожиданные моменты. Поэтому сезон 2017/2018 отстало от "Шахтер" на 6 очков, а в следующем сезоне — на 7.

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Вот и этот сезон. Начав его с победы над "Шахтером" в матче за Суперкубок, "Динамо" впоследствии выиграло в чемпионате — у "Карпат" и "Львова". После этого были поражения "Брюгге" не выезде, "Шахтеру" в чемпионате дома". И ничья с "Брюгге", которая стоила "Динамо" места в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а Хацкевичу — должности главного тренера команды.

Всего под руководством Хацкевича "Динамо" сыграло 86 матчей. Из них было одержано 48 побед. Еще 19 матчей "Динамо" под руководством Хацкевича проиграло. Также 19 матчей закончилось вничью. В этих матчах "Динамо" забило 148 голов, а пропустило 86.

Поэтому сейчас вопрос — кто может возглавить "Динамо" и исправить эту ситуацию.

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