"Арсенал-Киев" на выезде победил "Черноморец" и обострил борьбу в УПЛ: видео

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Черноморец – Арсенал-Киев: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Черноморец – Арсенал-Киев видео голов

В субботу, 6 апреля, киевский "Арсенал" переиграл одесский "Черноморец" в рамках 23 тура украинской Премьер-лиги.

Черноморец – Арсенал-Киев 1:3
Голы: Мисси-Мезу, 5, Вакуленко, 26 (пен.), Ориховский, 37 – Чорний, 62

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Уже на 5 минуте Подковка выбил мяч в поле, защитник поскользнулся и Мисси ушел от Грачева и обыграл вратаря, который выбежал на перехват, и отправил мяч в ворота. В середине тайма Мищенко сфолил в собственной штрафной и Вакуленко реализовал пенальти, а Ориховский до перерыва техничным ударом сделал счет разгромным.

Во втором тайме "Черноморец" пытался исправить ситуацию, и даже смог сократить отставание, Чорний переправил мяч фактически в пустые ворота. Однако в итоге "Арсенал-Киев" праздновал победу в матче.

После успеха "канониров" борьба за сохранение прописки в Премьер-лиге обострилась до предела – между "Черноморцем" и "Арсеналом-Киев" всего одно очко разницы.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ ФК Арсенал-Киев ФК Черноморец
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