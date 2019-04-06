"Арсенал-Киев" на выезде победил "Черноморец" и обострил борьбу в УПЛ: видео

В субботу, 6 апреля, киевский "Арсенал" переиграл одесский "Черноморец" в рамках 23 тура украинской Премьер-лиги.

Черноморец – Арсенал-Киев 1:3

Голы: Мисси-Мезу, 5, Вакуленко, 26 (пен.), Ориховский, 37 – Чорний, 62

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Уже на 5 минуте Подковка выбил мяч в поле, защитник поскользнулся и Мисси ушел от Грачева и обыграл вратаря, который выбежал на перехват, и отправил мяч в ворота. В середине тайма Мищенко сфолил в собственной штрафной и Вакуленко реализовал пенальти, а Ориховский до перерыва техничным ударом сделал счет разгромным.

Во втором тайме "Черноморец" пытался исправить ситуацию, и даже смог сократить отставание, Чорний переправил мяч фактически в пустые ворота. Однако в итоге "Арсенал-Киев" праздновал победу в матче.

После успеха "канониров" борьба за сохранение прописки в Премьер-лиге обострилась до предела – между "Черноморцем" и "Арсеналом-Киев" всего одно очко разницы.

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