Черноморец – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Черноморец – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Черноморец – Шахтер смотреть онлайн

Одесский "Черноморец" в матче 20-го тура УПЛ примет донецкий "Шахтер", который уверенно лидирует в турнирной таблице. Противостояние первой и предпоследней команды чемпионата Украины можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Последний матч между клубами в Одессе завершился без голов, однако после этого "горняки" дважды обыграли одесситов дома с общим счетом 8:0.

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Матч "Черноморец" – "Шахтер" покажут по телеканалу "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 16:55. Сама игра начнется в 17:00. Также матчу будет предшествовать специальная программа "Тур Online". В ней приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Черноморец" – "Шахтер" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит ометить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

В предыдущем туре обе команды одержали победы. "Шахтер" дома уверенно обыграл "Александрию", а "моряки" на выезде неожиданно обыграли "Львов".

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Теги: Спорт УПЛ Футбол Новости Спорта Шахтер ФК Черноморец
Источник: 24 Канал
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